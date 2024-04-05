İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Chelsea ile Manchester United karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'de oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan maçı Chelsea, 4-3 kazandı.

Chelsea, karşılaşmaya oldukça hızlı başladı ve 4'te Conor Gallagher ile 19'da Cole Palmer'in penaltıdan attığı gollerle 20 dakika dolmadan 2-0 öne geçti.

Manchester United, şoktan çabuk uyandı. Erik ten Hag'ın ekibinde Alejando Garnacho, 34'te attığı golle durumu 2-1'e getirdi. Manchester United, 39'da Bruno Fernandes'in attığı golle devreye 2-2 ile gitti.

Manchester United, 67'te Alejando Garnacho'nun attığı golle 2-0'dan geri dönerek 3-2 öne geçti. Chelsea, Cole Palmer'in 90+10'da penaltıdan attığı golle eşitliği sağladı. Chelsea, bir dakika sonra ise yine Palmer'le 4-3 öne geçti ve sahadan 4-3'lik galibiyetle ayrıldı.

MANU'DA İKİ SAKATLIK!

Bu sezon sakatlıklardan çok çeken Manchester United'da bu karşılaşmada da iki futbolcu sakatlık yaşadı. Maça 11'de başlayan Raphael Varane, sakatlık nedeniyle 46'da yerini Jonny Evans'a bıraktı. Evans ise 20 dakikada sahada kalabildi. Deneyimli stoper, 66'da yerini Willy Kambwala Ndengushi'ye bırakmak zorunda kaldı.

Bu sonucun ardından Chelsea, 43 puana yükseldi. Manchester United 48 puanda kaldı.

Chelsea, ligde gelecek hafta Sheffield United deplasmanına gidecek. Manchester United, Premier Lig'de bir sonraki maçında sahasında Liverpool ile deplasmanda karşılaşacak.