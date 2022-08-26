Chelsea'den Wesley Fofana için yeni teklif

Chelsea, Leicester City'nin 21 yaşındaki genç yıldız adayı Wesley Fofana için reddedilen teklifler sonra yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor.



Kalidou Koulibaly transferi sonrası bir stoper transferi daha yapmak isteyen Chelsea, bu oyuncunun Wesley Fofana olması konusunda ısrarını sürdürüyor. Daha önce yaptığı üç teklifi Leicester City tarafından reddedilen Chelsea son teklifinde büyük miktarı peşin olan 70 milyon euroluk bir teklif yapmıştı. Fransız yıldız adayı için 80 milyon euro bonservis bedeli talep eden Leicester City bu teklifi reddetmişti.

Chelsea ile sıkı bir pazarlık sürecine giren Leicester City, Fofana'yı sözleşmesinin gerekliliklerini yerine getirmemesi sebebiyle kadro dışı bıraktı. Daha önceleri oyuncuyu satmayı düşünmediklerini söyleyen Leicester City menajeri Brendan Rodgers, artık transferin bir an önce tamamlanmasının işlerine geleceğini belirtti. Leeds karşısında 3-0'lık ezici bir mağlubiyet alan Chelsea, stoper transferi konusunda çalışmalarını hızlandırdı.

Geçtiğimiz sezon bacağı kırılan Fransız oyuncu sadece 12 maça çıkabilmiş ve takımına 1 gollük katkı sağlamıştı. Bu sezon kadro dışı kalmadan önce iki maçta forma giydi.