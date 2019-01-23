Chelsea'nin anlaştığı Gonzalo Higuain, sağlık kontrolleri için Londra'ya gitti

İtalya'da yayın yapan Telelombardia televizyonun sunucusu Michael Cuomo, Twitter adresinden Higuain'in havaalanındaki görüntülerini paylaştı.

Arjantinli golcü gün içerisinde sağlık kontrollerinden geçerek Chelsea ile sözleşme imzalayacak ve Napoli'de büyük başarılar yakaladığı hocası Sarri ile yeniden buluşmuş olacak. Milan, Higuain'in boşluğunu Genoa'dan Krzysztof Piatek'i 35 milyon Euro bedelle transfer ederek doldurdu.

(Güneş)