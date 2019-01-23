Chelsea'nin anlaştığı Gonzalo Higuain, sağlık kontrolleri için Londra'ya gitti
Chelsea'nin Milan'dan kadrosuna kattığı Arjantinli golcü Gonzalo Higuain, sağlık kontrolleri için Londra'ya gitti.
İtalya'da yayın yapan Telelombardia televizyonun sunucusu Michael Cuomo, Twitter adresinden Higuain'in havaalanındaki görüntülerini paylaştı.
Arjantinli golcü gün içerisinde sağlık kontrollerinden geçerek Chelsea ile sözleşme imzalayacak ve Napoli'de büyük başarılar yakaladığı hocası Sarri ile yeniden buluşmuş olacak. Milan, Higuain'in boşluğunu Genoa'dan Krzysztof Piatek'i 35 milyon Euro bedelle transfer ederek doldurdu.
(Güneş)
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