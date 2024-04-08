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Spor

Chelsea'nin hedefi Girona'nın yıldızı Artem Dovbyk

Gelecek sezon transfer çalışmalarına başlayan Chelsea, Girona'nın yıldız oyuncusu Artem Dovbyk'i kadrosuna katmak istiyor.

8 Nisan 2024 Pazartesi 14:54 - Güncelleme:
Chelsea'nin hedefi Girona'nın yıldızı Artem Dovbyk
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Bu sezon Premier Lig'de şampiyonluk yarışının çokk uzağında kalan ve gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız veren Chelsea yeni golcüsünü İspanya'da buldu.

BONSERVİSE ÇÖZÜM ARIYORLAR

Fichajes'in haberine göre Chelsea, Girona formasıyla iyi bir performans gösteren Artem Dovbyk'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

Haberin detaylarında Nicholas Jackson'ın performansından memnun olmayan ve net takviye isteyen Chelsea yönetimi, 26 yaşındaki Ukraynalı santrforun takıma oturacağını düşündüğü söylendi.

Ayrıca İngitere Futbol Federasyonu'nun koyduğu kurallar neticesinde oyuncu satamadan transfer yapamayacağı için en az 2-3 isimle yollarını ayırmak istiyor.

33 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Girona formasıyla 33 resmi maça çıkan Artem Dovbyk bu karşılaşmalarda 17 gol, 7 asistlik skor katkısı sağladı.

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