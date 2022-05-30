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Spor

Chelsea'nin yeni sahibi belli oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, kulübün Todd Boehly önderliğindeki konsorsiyuma satılması için yapılan işlemlerin tamamlandığını açıkladı.

30 Mayıs 2022 Pazartesi 18:24 - Güncelleme:
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Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin yeni sahibi açıklandı. Yapılan duyuruda kulübün iş adamı Todd Boehly önderliğindeki konsorsiyuma satış işlemlerinin tamamlandığı aktarıldı.

Todd Boehly, Clearlake Capital, Mark Walter ve Hansjoreg Wyss liderliğindeki bir konsorsiyum, İngiliz temsilcisi için 4 Milyar 250 Milyon Sterlin ödeyecek.

Anlaşma gereği yatırımın 2,5 milyar sterlinlik kısmı, kulüp hisselerini satın almak için kullanılacak ve daha önce Abramovich'in açıkladığı gibi hayır kurumlarına bağışlanmak üzere Büyük Britanya'daki dondurulmuş bir banka hesabına yatırılacak. Hesaptaki para İngiliz devletinin onayı olmadan transfer edilemeyecek.

Paranın 1,75 milyar sterlinlik kısmı ise Stamford Bridge Stadı, akademi, kadın takımı, Kingsmeadow Stadı ve Chelsea Vakfı için yapılacak ek yatırımlara aktarılacak.

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