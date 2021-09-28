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Spor

Chelsea'ye Juventus maçı öncesi Kante'den kötü haber

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'de forma giyen N'Golo Kante, Kovid-19'a yakalandı. Kante, 10 gün sahalardan uzak kalacak.

AA28 Eylül 2021 Salı 19:34 - Güncelleme: 28 Eylül 2021 Salı 19:34
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen orta saha oyuncusu N'Golo Kante, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle sahalardan 10 gün uzak kalacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda yarın İtalya'nın Juventus takımıyla deplasmanda karşılaşacak Chelsea'nin teknik direktörü Thomas Tuchel, düzenlenen basın toplantısında Fransız oyuncunun Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını söyledi.

Tuchel, Chelsea'de hangi oyuncuların Kovid-19 aşısı yaptırıp yaptırmadığını bilmediğini, bu kararı kendilerine bıraktığını da belirtti.

Yeni tip koronavirüse yakalanması nedeniyle 10 gün karantina altında kalacak Kante, yarınki Juventus müsabakasının yanı sıra takımının Southampton ile oynayacağı lig maçında da forma giyemeyecek.

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