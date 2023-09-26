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Spor

Chengdu Açık'ta zafer Zverev'in

Alman tenisçi Alexander Zverev, Chengdu Açık Tenis Turnuvası'nda kupanın sahibi oldu.

26 Eylül 2023 Salı 21:09 - Güncelleme:
Chengdu Açık'ta zafer Zverev'in
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Alexander Zverev, Chengdu Açık'ta kupanın sahibi oldu.

Çin'in Chengdu kentinin ev sahipliği yaptığı Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 250 serisi turnuvasının tek erkekler finalinde, 1 numaralı seribaşı Zverev ile Rus Roman Safiullin karşılaştı.

Zverev, 2 saat 56 dakika süren mücadelede rakibini 6-7, 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup ederek bu sezon ikinci turnuva zaferini yaşadı.

Sert kort turnuvalarında 2021'den sonra ilk kupasına ulaşan 26 yaşındaki tenisçi, ATP Turu seviyesi organizasyonlarda ise 21. kez zirveye adını yazdırdı.

  • Alexander Zverev
  • Tenis Turnuvası
  • Chengdu Açık

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