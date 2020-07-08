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Spor

Chris Singleton Anadolu Efes'te kaldı

Anadolu Efes'te iç transfer çalışmaları devam ediyor... Lacivert beyazlılar, Rodrigue Beaubois'in ardından Chris Singleton'ın sözleşmesini de uzattı.

IHA08 Temmuz 2020 Çarşamba 16:30 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 16:30
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Anadolu Efes, ABD’li basketbolcusu Chris Singleton ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Anadolu Efes, iç transferlerde imzaları atmaya devam ediyor. Lacivert-beyazlılar bu kapsamda, Rodrigue Beaubois’in ardından Chris Singleton ile de sözleşme yeniledi. Kulüpten yapılan açıklamada, ABD’li basketbolcu ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu.

30 yaşındaki basketbolcu, THY Euroleague’de bu sezon 28 maçta sürede aladı ve 7.8 say, 4.4 ribaund ve 1.0 asist ortamalarıyla mücadele etti.

Singleton, Avrupa’da Lokomotiv Kuban, Panathinaikos ve Barcelona’da forma giyerken, Doğu Konferansı ekiplerinden Washington Wizards’ta oynadı.

Başarılı basketbolcu, 2011 yılında Washington tarafından NBA draftlarında 1. tur 18. sıradan seçilmişti.

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