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Spor

Christian Eriksen: Dünya Kupası'nda oynamak istiyorum

Danimarka'nın Euro 2020'de Finlandiya ile oynadığı maçta bir anda yere yığılan Christian Eriksen, rahatsızlığının ardından açıklamalarda bulundu.

4 Ocak 2022 Salı 23:21 - Güncelleme: 4 Ocak 2022 Salı 23:21
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EURO 2020'de Finlandiya ile oynanan mücadelede yere yığılan Christian Eriksen, tedavi süreci sonrası açıklama yaptı.

Eriksen yaptığı açıklamada, "Birçok insanın bana geçmiş olsun mesajı yazması ya da hastanedeyken çiçek göndermesi benim için harika bir duyguydu. Yaşadığım bu olay birçok insanı etkiledi ve kendilerini ailem ve benim yerime koyma ihtiyacı hissettiler. Bu beni çok mutlu etti." dedi.

Gönderilen destek mesajların kendisi için bir motivasyon kaynağı olduğunu belirten Eriksen, "Hastanede bana çiçek aldıklarıyla ilgili sürekli konuştuk durduk. Tüm bu destek mesajları beni ayakta tuttu ve insanlar bana hala yazmaya devam ediyor. Tanıdığım insanlara, doktorlara, aileme ve bana binlerce mektup, e-posta ve çiçek gönderen, tüm hayranlarıma teşekkür ettim, ediyorum. Desteğiniz için bir kez daha teşekkür ederim." diyerek sözlerini noktaladı.

Futbol oynayıp, oynayamayacağı merak konusu olan tecrübeli futbolcu, "Dünya Kupası'nda oynamak istiyorum. Futbola geri dönebileceğimi hayal ediyorum ve bunu yapabileceğimden eminim. Yaşadığım olaydan sonra farklı bir şey hissetmiyorum. Fiziksel olarak en iyi form durumuma dönmüş vaziyetteyim. Milli takım formasını tekrar giymeyi ve Parken'de maça çıkmayı hayal ediyorum. Yaşadığım şeyin bir kereye mahsus olduğunu ve bir daha olmayacağını kanıtlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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