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Spor

Christian Eriksen Süper Lig'e hayırlı olsun! Transferi resmen bitti...

İngiliz devi Manchester United, tecrübeli orta sahası Christian Eriksen ile yolllarını ayırmaya karar verdi. Süper Lig devleri, Christian Eriksen için devreye girdi. İşte detaylar...

30 Nisan 2024 Salı 21:54 - Güncelleme:
Christian Eriksen Süper Lig'e hayırlı olsun! Transferi resmen bitti...
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Manchester United, kötü gidişatın ardından gelecek sezona hazırlıklarına şimdiden başladı. Eski başarılı günlerine dönmeyi arzulayan Kırmızı Şeytanlar, kadrosunda büyük yapılanmaya gidiyor. İngiliz devi, birçok oyuncusu ile yollarını ayırmayı planlarken, daha güçlü isimlere imza attırmayı hedefliyor.

CHRISTIAN ERIKSEN ADIM ADIM SÜPER LİG'E

Kırmızı Şeytanlar'ın yollarını ayırmayı planladığı isimlerden biriside Christian Eriksen olduğu aktarıldı. Öte yandan, tecrübeli oyuncunun birçok talibi bulunurken, Süper Lig devlerinin de durumu yakından takip ettiği aktarıldı. ESPN'in yaptığı haberin detaylarında; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Eriksen için harekete geçeceği ve yıldız orta sahanın da İstanbul'a sıcak baktığı belirtildi.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN DA TALİPLERİ VAR!

Manchester United'ın sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan Eriksen için makul bir bonservis talip etmesi bekleniyor. Deneyimli orta sahanın, Suudi Arabistan'dan da birçok talibi bulunuyor.

24 MAÇTA SÜRE ALDI

Bu sezon Kırmızı Şeytanlar ile 24 maçta süre alan Eriksen, 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi

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