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  • Christoph Daum'dan Stefan Kuntz itirafı! ''Ona intihar olduğunu söyledim''
Spor

Christoph Daum'dan Stefan Kuntz itirafı! ''Ona intihar olduğunu söyledim''

Tecrübeli teknik direktör Christoph Daum, Türkiye A Milli Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile ilgili Almanya'da açıklamalarda bulundu. Kuntz ile göreve başlamadan önce görüştüklerini belirten Daum, 'Bunun bir intihar görevi olduğunu ona söyledim.' dedi.

10 Ekim 2021 Pazar 11:19 - Güncelleme: 10 Ekim 2021 Pazar 11:19
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Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'u çalıştıran Alman teknik adam , A Milli Futbol Takımımızın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz ile göreve başlamadan önce konuştuklarını söyledi. Bild'e konuşan Daum, "Stefan Kuntz göreve başlamadan önce onunla konuştuk ve bunun bir intihar görevi olduğunu ona söyledim." diye konuştu. Daum, Kuntz için bir kulübe gitmesini tavsiye ettiğini söyledi.

Stefan Kuntz Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Norveç karşısında çıktığı ilk maçta sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

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