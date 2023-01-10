İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ocak 2023 Salı / 18 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7768
  • EURO
    20,1759
  • ALTIN
    1133.04
  • BIST100
    4987.99
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Christophe Galtier: Lionel Messi, Paris'te çok mutlu
Spor

Christophe Galtier: Lionel Messi, Paris'te çok mutlu

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'in teknik direktörü Christophe Galtier, Lionel Messi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

10 Ocak 2023 Salı 23:04 - Güncelleme:
Christophe Galtier: Lionel Messi, Paris'te çok mutlu
ABONE OL

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Christophe Galtier, Lionel Messi'nin geleceğiyle ilgili açıklama yaptı.

Messi'nin sezon sonunda bitecek sözleşmesiyle ilgili gelen soruya Galtier, "Messi ile görüşmelerin devam ettiğini biliyorum. Ancak, görüşmelerin ne aşamada olduğu konusunda bir fikrim yok." dedi.

Galtier, "Messi, Paris'te çok mutlu görünüyor. Kulüp de Messi ile yola devam etmek istiyor. Ortada her iki tarafın da yola devam etme isteği olduğunu görüyorum." açıklamasını yaptı.

2021 yazında 2 yıllık sözleşmeyle Barcelona'dan bedelsiz olarak Paris'e geçen Lionel Messi, bu sezon şu ana dek 12 gol ve 14 asistle üst düzey bir performans sergiledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.