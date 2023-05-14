Christophe Galtier, Lionel Messi'nin ıslıklanmasını yorumladı

PSG teknik direktörü Christophe Galtier, Ajaccio'yla oynadıkları maçın ardından karşılaşmada ıslıklanan Lionel Messi'yle ilgili konuştu.

Galtier maçta Messi'ye yapılan protestoların farkında olduğunu belirterek, "Islıkları ben de duydum ama alkışlayanlar daha baskındı. Leo oyuna çok odaklanmıştı ve takımına katkı sağlamak için büyük mücadele verdi. Islıklar tabii ki üzüyor ama onu ayakta alkışlayanlar ıslıklayanların sesini çabucak örttü" ifadelerini kullandı.

Hafta içinde izinsiz yaptığı Suudi Arabistan ziyareti nedeniyle kadro dışı kalan Messi, bilindiği gibi özür diledikten sonra idmanlara çıkmaya başlamıştı.