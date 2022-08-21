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Spor

Christophe Galtier: Üç günde bir oynayabilecek oyunculara ihtiyacımız var

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'in teknik direktörü Christophe Galtier, transfer hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

21 Ağustos 2022 Pazar 19:03 - Güncelleme:
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Ligue 1 devi PSG, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Christophe Galtier, takımın transfer planları hakkında konuştu.

PSG teknik direktörü Galtier Le 10 Sport'ta derlenen açıklamasında; "Üç günde bir oynayabilecek, mümkün olan en iyi niteliklere sahip oyunculara ihtiyacımız var. Aynı zamanda maçlar arasında kadroda değişiklikler yapabilmeliyiz. PSG olarak genellikle derin savunmalara karşı oynadığımız için, alacağımız oyuncuların teknik olarak donanımlı olması gerekiyor." dedi.

Fransız teknik adam sözlerinin devamında; "Daha önce birçok yeni transfer planladığımızı söylemiştim. Sözleşmeli çok oyuncumuz var ve bunlardan bazıları satılacak. Çünkü işin içinde aynı zamanda finansal denge de var." açıklamasında bulundu.

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