Christopher Nkunku, Bundesliga'da yılın futbolcusu seçildi

Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'in yıldız futbolcusu Christopher Nkunku, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Fransız futbolcu, Bundesliga'da Robert Lewandowski ve Erling Haaland gibi yıldızları geride bırakarak, yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü.

Hem Bundesliga hem de Leipzig sosyal medya hesaplarından yaptıkları duyuruda Nkunku'hnun 2021/22 sezonunun oyuncusu ödülünü kazandığını duyurdu.

Bundesliga'da 34 maçta 20 gol attı ve 15 asist kaydeden Nkunku, en çok gol atan oyuncular listesinde Robert Lewandowski (35 gol), Patrik Schick (24) ve Erling Haaland'ın (22) arkasında dördüncü, en çok asist sıralamasında ise Thomas Müller (21 asist) ve Marco Reus'un (21 asist) arkasında üçüncü sırada yer aldı.

TARİHE GEÇMİŞTİ



Fransız yıldız bu sezon Bundesliga'da 4 kez ayın futbolcusu seçilirken, bu başarıyı bir sezonda gerçekleştirilebilen ilk isim olmuştu.