23 Temmuz 2021 Cuma 13:33 - Güncelleme: 23 Temmuz 2021 Cuma 13:33

Romanya Profesyonel Futbol Ligi eski başkanlarından Dumitru Dragomir, Galatasaray için flaş bir transfer iddiası ortaya attı. 75 yaşındaki futbol adamı, sarı kırmızılıların Alexandru Cicaldau transferine nokta koyduğunu duyurdu.

Nicolae Stanciu transferini gerçekleştiremeyen Galatasaray yeni arayışlara girmişti. Dragomir ise Galatasaray'ın Cicaldau'yu renklerine bağladığını bildirdi.

Dumitru Dragomir açıklamasında, "Bir söylenti duydum ve ilk kez açıklıyorum. Universitatea Craiova bugün en iyi oyuncusuyla vedalaştı. Cicaldau'yu 6 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 20 payla Galatasaray'a verdiler" dedi.

2018'den bu yana Universitatea Craiova forması giyen Alexandru Cicaldau, Gheorghe Hagi'nin akademisinde yetişmişti. Takımında 129 maçta 33 gol ve 21 asist kaydeden 10 numaranın takımıyla 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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