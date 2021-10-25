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Spor

Cicaldau: Bugün istediğimiz gibi olmadı

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 yenilen Galatasaray'da Alexandru Cicaldau, maç sonu açıklamalarda bulundu.

25 Ekim 2021 Pazartesi 23:16 - Güncelleme: 25 Ekim 2021 Pazartesi 23:16
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Galatasaray'ın Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda 2-1 kaybettiği Beşiktaş karşılaşması sonrası Alexandru Cicaldau, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Cicaldau, "Golün tebriğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Gol atsam da bu beni çok fazla mutlu etmedi. Sonuçta kaybedilen bir 3 puan var. Bence maçın hakkı beraberlikti ama ne yazık ki alamadık beraberliği. O yüzden tabii ki üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Cicaldau, kendisine yöneltilen "Lazio ve Lokomotiv Moskova maçlarıyla bu karşılaşmayı değerlendirince aradaki fark neydi?" sorusuna ise şu şekilde yanıt verdi:

"Direkt sebebini bilmek, sebebini söyleyebilmek çok kolay değil. Sonuçta biz Galatasaray'ız. Bizim oyun mantalitemiz top yapmak, pas yapmak üzerine, topun bizde kalması üzerine. Bu Avrupa'da oynamışız, Türkiye'de oynamışız, içeride veya dışarıda fark etmiyor. Aynı mantaliteyle oynamaya çalışıyoruz ama ne yazık ki bugün istediğimiz gibi olmadı."

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