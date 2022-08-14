Cihat Arslan: Bu maç bize iyi bir yol gösterici oldu

Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında Bodrumspor'a 3-1 yenilen Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, Bodrumspor'u tebrik ederek, rakip takımın iyi mücadele ettiğini söyledi.

Arslan, çok geç kongre yaptıklarını, bu kongreyle beraber kamp yapamadıklarını bunun da fiziksel olarak takımı etkilediğini belirterek, "Gelen oyuncularımızın 5-6 tanesi toplamda sadece iki hazırlık maçı yaparak sahaya çıkmak zorunda kaldı. Beş oyuncumuz iki hazırlık maçı bile yapamadı. Bu durum bize ciddi sıkıntılar doğurdu. Organizasyonumuz eksikti. Maç öncesinde kendi ekibime söyledim, soru işaretleri olan bir maçtı bizim açımızdan. Bazı oyuncularımızın yeterliliğini ve yetersizliklerini görememiştik. Bu maç bize iyi bir yol gösterici oldu." diye konuştu.