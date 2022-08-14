İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ağustos 2022 Pazar / 17 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9331
  • EURO
    18,4099
  • ALTIN
    1039.38
  • BIST100
    2864.25
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Cihat Arslan: Bu maç bize iyi bir yol gösterici oldu
Spor

Cihat Arslan: Bu maç bize iyi bir yol gösterici oldu

Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında deplasmanda Bodrumspor'a 3-1 yenilen Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Cihat Arslan, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA14 Ağustos 2022 Pazar 20:24 - Güncelleme:
ABONE OL

Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında Bodrumspor'a 3-1 yenilen Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, Bodrumspor'u tebrik ederek, rakip takımın iyi mücadele ettiğini söyledi.

Arslan, çok geç kongre yaptıklarını, bu kongreyle beraber kamp yapamadıklarını bunun da fiziksel olarak takımı etkilediğini belirterek, "Gelen oyuncularımızın 5-6 tanesi toplamda sadece iki hazırlık maçı yaparak sahaya çıkmak zorunda kaldı. Beş oyuncumuz iki hazırlık maçı bile yapamadı. Bu durum bize ciddi sıkıntılar doğurdu. Organizasyonumuz eksikti. Maç öncesinde kendi ekibime söyledim, soru işaretleri olan bir maçtı bizim açımızdan. Bazı oyuncularımızın yeterliliğini ve yetersizliklerini görememiştik. Bu maç bize iyi bir yol gösterici oldu." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.