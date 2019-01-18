Cihat Arslan: Kural hatasının hesabını öderim

Cihat Arslan’ın kural hatasıyla ilgili yaptığı açıklamalar şu şekilde:

“13 yabancı teknik ve idari hata. Bu maçın, her şeyin önüne geçer. Bunun için üzgünüz. Kayserispor maçına gittik, geldik, son dakikada transferler, karmaşa yaşanırken, ciddi bir hata yaşandı. Bunun bir sorumlusu olur. Ben de dahil biri bunun hesabını öder.

İnsan hata yapar ama bu ciddi bir şey. Bunu başkan ve yönetimle değerlendireceğiz. Maçla ilgili artık ne söylesek boş. Teknik direktör benim ve sorumluluğu ben üstlenmek zorundayım.

Bu kural hatası yakışmadı, maça gölge düşürdü. Bazen kaybederken, kazanırsınız. Bugün bunu başardık ama bu hatayı üstlenmek zorundayım. Bugün çok gülemedim, utanç yaşıyorum.”