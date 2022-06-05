Çılgın rakam! Arda Güler'e dünya devi talip oldu

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla kendini gösteren Arda Güler Avrupa'nın devlerini peşine taktı. 17 yaşındaki genç yıldız için başta Arsenal olmak üzere bir çok kulüp Türkiye'ye oyuncuyu izlemeye gelmişti. İngiliz ekibi Arda Güler için sarı lacivertlilerin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

ARDA GÜLER İÇİN 25 MİLYON STERLİN BEKLENTİ

Fenerbahçe genç yıldız adayı Arda Güler için bonservis beklentisini çok yüksek tutuyor. İngiliz basınına göre sarı lacivertliler 25 milyon sterlin bonservis bekliyor. Ancak Arsenal'in bu bonservis bedelini ödemeyi göze alabileceği iddia edildi. Londra ekibi Arda Güler'i transfer ederek kadrosuna katma konusunda ısrarcı.

ARDA GÜLER'İN BU SEZONKİ KARNESİ

Arda Güler bu sezon Fenerbahçe formasıyla 16 resmi maçta toplam 373 dakika süre buldu. 17 yaşındaki genç oyuncu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulundu.

Cengiz Ünder, Avrupa'yı fethetti! İnanılmaz başarı...

DÜNYADA YAŞITLARININ EN İYİSİ OLDU

Arda Güler, 2005 doğumlu futbolcular arasında güncel piyasa değeri en yüksek isim oldu. Genç oyuncuyu 4 milyon euro bedelle Noah Mbamba ve Roger Fernandes ikilisi takip etti.

Star Gazetesi