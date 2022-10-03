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Spor

Çılgın rakam! Dünya devi, Kim Min-Jae için servet döktü

Kim Min-Jae için Premier Lig devi Manchester United harekete geçti. İngiliz ekibinin, Napoli'deki performansıyla beğeni toplayan Kim Min-Jae'nin 50 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeyi planladığı iddia edildi. İşte detaylar...

3 Ekim 2022 Pazartesi 18:50 - Güncelleme:
Çılgın rakam! Dünya devi, Kim Min-Jae için servet döktü
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Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae için Manchester United harekete geçti. İngiliz ekibinin Kim Min-Jae'nin 50 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyip kadrosuna katmayı planladığı öne sürüldü.

MANCHESTER UNITED, KIM MIN-JAE İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Daily Mail'in haberine göre; Premier Lig devi Manchester United, Kim Min-Jae için kollarını sıvadı. Ada ekibi, 50 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyip Güney Koreli stoperi transfer etmenin planlarını yapıyor.

"KIM MIN-JAE, CANNAVARO VE RAMOS GİBİ"

Haberde, Kim Min-Jae'nin Fabio Cannavaro ve Sergio Ramos gibi isimlerden etkilendiği belirtilirken, "Onlar gibi olabilir" ifadelerine yer verildi. Haberde Kim Min-Jae için Premier Lig'in ideal bir adres olabileceği yazıldı.

Bu sezon Napoli ile 9 resmi maçta forma giyen Kim Min-Jae, 2 golle takımına katkıda bulundu.

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