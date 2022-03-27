Kerem Aktürkoğlu için iki dünya devi birbirine girdi! İnanılmaz rakam

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu için iki ünlü İngiliz kulübü devreye girdi. 24 yaşındaki oyuncuyu yakından takip eden Tottenham ve Arsenal yaz transfer döneminde oyuncuyu kadroya katmak istiyor.
Sarı kırmızılıların milli yıldızına bir çok Avrupa kulübü talip olmuştu. Fransa, İtalya ve Almanya'nın ardından İngiliz kulüpleri de devreye girdi. Kerem Aktürkoğlu için sarı kırmızılılar 30 milyon euro bonservis beklerken Tottenham ve Arsenal'in 20 milyon euro bonservisi gözden çıkardığı iddia edildi.
Milli yıldız Süper Lig'de bu sezon ikinci senesini geçiriyor. Büyük çıkış yakalayan Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'da çıktığı 44 maçta 11 gol 7 asistlik performans gösterdi. 24 yaşındaki oyuncu ligde 8 gol 3 asist, Avrupa Ligi'nde de 3 gol 4 asist yaptı.
Star Gazetesi