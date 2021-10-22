Star.com.tr 22 Ekim 2021 Cuma 07:41 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 07:41

Adana Demirspor'un dünyaca ünlü yıldızı Mario Balotelli'nin Süper Lig'de gösterdiği performans tüm dünyada yankı uyandırmaya devam ediyor. İtalyan kulüplerinin tekrardan ilgisini çekmeyi başaran Balotelli bu kez de İngiliz kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Yıldız oyuncu için İtalyan basınından Seriebnews haber sitesi Arapların satın aldığı Newcastle United'ın Balotelli'ye talip olduğunu iddia etti.

MARIO BALOTELLI'YE DEV TALİP

İtalyanların duyurduğu haberde, "Mario Balotelli Premier Lig'e geri dönebilir" başlığı atıldı. Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 350 milyon euro karşılığında İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ı satın almıştı. Dünya futbol kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu gelişme sonrası bin Selman'ın, Newcastle United için kullanacağı transfer bütçesi de belli oldu. Bu bütçe doğrultusunda Newcastle United'a, star isimlerin transfer edileceği ifade edilirken, bunlardan birinin de Mario Balotelli olduğu iddia edildi. Balotelli'nin Adana Demirspor ile sözleşmesi 2024'e kadar devam ediyor.

BALOTELLI PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURUYOR

Mario Balotelli, Süper Lig'de Adana Demirspor formasıyla toplamda 9 maça çıktı. 8 maça ilk 11'de başlayan Balotelli, 4 gol 2 asist yaparken takımını ligde 10. sıraya kadar çıkmasına yardımcı oldu. İtalyan milli takımına da dönmesi konuşulan Balotelli için Mancini, "Kapımız herkese açık" diyerek mesaj yollamıştı.