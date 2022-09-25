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Spor

Çılgın teklif! Lionel Messi için harekete geçtiler...

Arjantinli süper star Lionel Messi, Barcelona'dan ayrılıp Fransa devi PSG ile anlaşmıştı. Barcelona, Fair Play nedeniyle kadrosunda tutamadığı dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna geri katmak için harekete geçti.

Mundo Deportivo25 Eylül 2022 Pazar 16:03 - Güncelleme:
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Barcelona'nın yaşadığı ekonomik sorunların ardından Katalan ekibiyle sözleşme yenileyemeyen ve takımdan ayrılmak zorunda kalan Lionel Messi, sezon sonunda İspanya'ya dönebilir.

İspanyol gazeteis Mundo Deportivo'da yer alan haberde, Barcelona'nın Lionel Messi'yi takıma kazandırmak için çalışmalara başladığı ve birçok opsiyonun hazırlandığı belirtildi.

Haberde, Barcelona yönetiminin sezon sonunda maaş limiti konusunda herhangi bir sorun yaşamak istemediği kaydedildi. Öte yandan Arjantinli yıldıza kulüp elçisi olması için de teklif yapılabileceği belirtildi.

Ek olarak haberde Barcelona Başkanı Joan Laporta ve Lionel Messi arasında bir görüşme gerçekleştiğine dikkat çekilirken Messi ve ailesinin bu görüşmeyi yalanladığı aktarıldı.

Paris Saint Germain'e geçtiğimiz yıl transfer olan Messi, Paris ekibinde lig ve Fransa Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

Bu sezon Paris Saint Germain formasıyla 11 maçta süre alan 35 yaşındaki oyuncu, 6 gol ve 8 asist kaydetti.

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