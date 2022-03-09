Çılgın teklif! Ve Kerem Aktürkoğlu'na dünya devi talip oldu

Galatasaray'da yükselişe geçen Kerem Aktürkoğlu, son olarak da Bayern Münih'in radarına girdi. Alman devinin Kerem Aktürkoğlu ile ilgilendiği iddia edilirken, sarı-kırmızılı takım ise milli oyuncunun satışından en az 20 milyon euro kazanmak istiyor.
Galatasaray'ın 2020'nin yaz aylarında 24 Erzincanspor'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı formayla sergilediği performansla büyük beğeni topladı. Almanya basınında yer alan haberlere göre; Avrupa ekiplerinin radarına giren Kerem Aktürkoğlu ile Almanya Bundesliga takımlarından Bayern Münih'in ilgilendiği öne sürüldü.
Bu sezon 40 resmi maçın 35'inde ilk 11'de yer alan Kerem Aktürkoğlu, bu karşılaşmalarda 9 gol ve 9 asistle takımına katkıda bulundu. Sarı-kırmızılı yönetim 23 yaşındaki oyuncunun satışından en az 20 milyon euro gelir elde etmek istiyor.
Star Gazetesi