Çılgın teklif! Ve Kerem Aktürkoğlu'na dünya devi talip oldu

Star Gazetesi 9 Mart 2022 Çarşamba 00:36 - Güncelleme: 9 Mart 2022 Çarşamba 00:36

Galatasaray'da yükselişe geçen Kerem Aktürkoğlu, son olarak da Bayern Münih'in radarına girdi. Alman devinin Kerem Aktürkoğlu ile ilgilendiği iddia edilirken, sarı-kırmızılı takım ise milli oyuncunun satışından en az 20 milyon euro kazanmak istiyor.

İnanılmaz başarı! Hakan Çalhanoğlu Avrupa'yı fethetti

KEREM AKTÜRKOĞLU, BAYERN MÜNİH'İN RADARINA GİRDİ

Galatasaray'ın 2020'nin yaz aylarında 24 Erzincanspor'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı formayla sergilediği performansla büyük beğeni topladı. Almanya basınında yer alan haberlere göre; Avrupa ekiplerinin radarına giren Kerem Aktürkoğlu ile Almanya Bundesliga takımlarından Bayern Münih'in ilgilendiği öne sürüldü.

KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN EN AZ 20 MİLYON EURO BEKLENİYOR

Bu sezon 40 resmi maçın 35'inde ilk 11'de yer alan Kerem Aktürkoğlu, bu karşılaşmalarda 9 gol ve 9 asistle takımına katkıda bulundu. Sarı-kırmızılı yönetim 23 yaşındaki oyuncunun satışından en az 20 milyon euro gelir elde etmek istiyor.