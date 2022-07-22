Çılgın teklif! Ve Merih Demiral geldiği gibi dünya devine gidiyor

Atalanta'nın geçtiğimiz ay bonservisini aldığı Merih Demiral'a Inter talip oldu. İtalyan ekibinin Skriniar'ın olası PSG transferinin gerçekleşmesi halinde yerine Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü.

MERİH DEMİRAL, LİSTENİN EN BAŞINDA

İtalya basınından La Gazetta della Sport'un haberine göre; Serie A ekiplerinden Inter, savunma oyuncusu Milan Skriniar'ın, PSG'ye gitmesi durumuna karşın şimdiden arayışlarına başladı. İtalyan ekibinin Slovak stoperin ayrılması halinde transfer listesinin en başında Merih Demiral yer alıyor.

ATALANTA'YA YENİ İMZA ATMIŞTI

Serie A ekibi Atalanta, geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giyen Merih Demiral'ı 20 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanarak kadrosuna katmış ve sözleşme imzalamıştı.

Cengiz Ünder, Avrupa'yı fethetti! İnanılmaz başarı...

MERİH DEMİRAL'IN PERFORMANSI

Merih Demiral geçtiğimiz sezon Atalanta formasıyla 42 resmi maçın 35'inde ilk 11'de yer aldı ve toplam 2984 dakika süre aldı. 24 yaşındaki milli oyuncu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu.