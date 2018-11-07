Galatasaray gruptan nasıl çıkar? İşte tüm olasılıklar

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. haftasında deplasmanda Almanya’nın Schalke 04 takımına 2-0 yenilen Galatasaray, tur şansını zora soktu. Gruba Rusya’nın Lokomotiv Moskova takımını 3-0 yenerek iyi bir başlangıç yapan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki maçlarda deplasmanda Portekiz temsilcisi Porto’ya 1-0 yenilirken, sahasında Schalke 04 ile golsüz berabere kaldı.

Dördüncü müsabakada deplasmanda Schalke 04’e Guido Burgstaller, Sebastian Uth’un golleriyle 2-0 mağlup olan Galatasaray, 4 puanda kaldı. Lokomotiv Moskova’yı sahasında 4-1 yenen Porto, 10 puana çıktı ve liderliğini sürdürdü. Schalke 04 ise 8 puanla ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu mağlubiyetin ardından puan eşitliği durumunda Schalke 04’e karşı ikili averajı da kaybetti..

Liderlik şansı kalmadı

Galatasaray’ın D Grubu’ndan lider çıkma ihtimali matematiksel olarak kalmadı. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda 2-0 yenildiği Schalke 04’ün 4 puan gerisine düştü. Portekiz ekibi Porto da sahasında Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova’yı 4-1 yenerek puanını 10’a çıkardı. Bu skorların ardından Galatasaray’ın gruptan lider çıkma ihtimali sona erdi.

Galatasaray gruptan nasıl çıkar?

D Grubu'na 1. torbadan katılan Lokomotiv Moskova, 0 puanla son yer alırken, Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 28 Kasım Çarşamba günü Rusya deplasmanına gidecek. Galatasaray'ın gruptan çıkma iddiasını sürdürmek için galibiyetten başka çaresi yok. Cim Bom Rusya'dan galibiyetle ayrılıp, Schalke ise Porto'ya kaybederse iddia son maça kalacak. Son maçlarda Porto'yu evinde 2-0 ya da daha farklı bir skorla yenerse, Schalke de Moskova'ya yenilirse Fatih Terimli Galatasaray, adını bir üst tura yazdıracak.

Rakip sahada galibiyete hasret

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yaptığı son 13 deplasman müsabakasında galip gelemedi. Şampiyonlar Ligi’ndeki son deplasman galibiyetini 2012-2013 sezonu ikinci turunda Almanya’nın Schalke 04 takımına karşı 3-2’lik skorla alan Galatasaray, sonrasındaki 13 maçta 2 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, bu periyottaki dış saha maçlarında 8 gol kaydederken, kalesinde 31 golü önleyemedi.

Galatasaray (D Grubu) fikstürü

18 Eylül Salı:

Galatasaray 3 - 0 Lokomotiv Moskova

Schalke 04 1 - 1 Porto

3 Ekim Çarşamba:

Porto 1 - 0 Galatasaray

Lokomotiv Moskova 0 - 1 Schalke 04

24 Ekim Çarşamba:

Galatasaray 0 - 0 Schalke 04

Lokomotiv Moskova 1 - 3 Porto

6 Kasım Salı:

Schalke 04 2 - 0 Galatasaray

Porto 4 - 1 Lokomotiv Moskova

28 Kasım Çarşamba:

Lokomotiv Moskova-Galatasaray

Porto-Schalke 04

11 Aralık Salı:

Galatasaray-Porto

Schalke 04-Lokomotiv Moskova

(Fanatik)