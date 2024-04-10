İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Nisan 2024 Çarşamba / 2 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,301
  • EURO
    34,7532
  • ALTIN
    2438.23
  • BIST100
    9814.19
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Cimbom herkesi ters köşe yaptı! Sergio Oliveira için karar verildi
Spor

Cimbom herkesi ters köşe yaptı! Sergio Oliveira için karar verildi

Galatasaray'da bu sezon forma şansı bulmakta oldukça zorlanan Sergio Oliveira için sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı ekip, Portekizli yıldızın geleceği hakkında kararını verdi. İşte detaylar...

Trtspor10 Nisan 2024 Çarşamba 17:17 - Güncelleme:
Cimbom herkesi ters köşe yaptı! Sergio Oliveira için karar verildi
ABONE OL

Galatasaray, ligdeki zirve yarışını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar, üst üste ikinci kez şampiyonluk hedefliyor. Galatasaray'da sezon devam ederken, gelecek senenin planlaması da yapılıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, takımdan ayrılacak oyuncuları netleştirmeye başladı.

OLIVEIRA İLE AYRILIK KARARI

Sergio Oliveira, geçtiğimiz sezon yaşanan şampiyonlukta pay sahibi olmuştu. Bu sezon teknik direktör Okan Buruk ile tartışan Portekizli futbolcu, kısa süreli kadro dışı kalmıştı. Daha sonra özür dileyen Oliveira, affedildi ancak kadroda kendine yer bulamadı. Galatasaray yönetimi önümüzdeki sezon Sergio Oliveira ile yola devam etmeyecek.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

30 Haziran 2026'ya kadar kulüple sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu için gelecek teklifler değerlendirilecek.

BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Aralık ayında göğsünden sakatlanan Oliveira, yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalmıştı. Portekizli oyuncu, 23 resmi maçta forma giyerken, 2'şer gol ve asist katkısı verdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.