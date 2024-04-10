Boca Juniors, Galatasaray forması giyen Lucas Torreira ile ilgileniyor.

KADROYU GÜÇLENDİRMEK İSTİYORLAR



Arjantin basınında yer alan habere göre, kulübün başkanı Juan Roman Riquelme'nin gelecek sezon için kadroyu güçlendirmek istediği belirtildi.

HEDEFLERDEN BİRİ TORREIRA



Boca Juniors'ta hedefteki isimlerden birinin de Galatasaray forması giyen Lucas Torreira olduğu ifade edildi.

GALATASARAY'IN TALEBİ



Galatasaray'ın ise Uruguaylı orta saha oyuncusu için 15 milyon euro'yu görmeden pazarlıklara başlamayacağı öne sürüldü.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR



Galatasaray'ın 2022 yazında Arsenal'den kadrosuna kattığı 28 yaşındaki Torreira'nın sarı-kırmızılı takım ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

GALATASARAY PERFORMANSI



Galatasaray'ın da yeni sözleşme imzalamayı planladığı Lucas Torreira, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 74 maçta 1 gol attı ve 3 asist yaptı.