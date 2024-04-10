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Spor

Cimbom servet istiyor! Torreira'ya Arjantin'den talip

Galatasaray'ın orta sahadaki dinamosu olan Lucas Torreira'ya sürpriz bir talip çıktı. Urugaylı orta sahaya Arjantin'in dev ekibi Boca Juniors, Torreira'yı gündemine aldı.

10 Nisan 2024 Çarşamba 15:42 - Güncelleme:
Cimbom servet istiyor! Torreira'ya Arjantin'den talip
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Boca Juniors, Galatasaray forması giyen Lucas Torreira ile ilgileniyor.

KADROYU GÜÇLENDİRMEK İSTİYORLAR

Arjantin basınında yer alan habere göre, kulübün başkanı Juan Roman Riquelme'nin gelecek sezon için kadroyu güçlendirmek istediği belirtildi.

HEDEFLERDEN BİRİ TORREIRA

Boca Juniors'ta hedefteki isimlerden birinin de Galatasaray forması giyen Lucas Torreira olduğu ifade edildi.

GALATASARAY'IN TALEBİ

Galatasaray'ın ise Uruguaylı orta saha oyuncusu için 15 milyon euro'yu görmeden pazarlıklara başlamayacağı öne sürüldü.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Galatasaray'ın 2022 yazında Arsenal'den kadrosuna kattığı 28 yaşındaki Torreira'nın sarı-kırmızılı takım ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'ın da yeni sözleşme imzalamayı planladığı Lucas Torreira, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 74 maçta 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

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