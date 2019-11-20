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Cim-Bom’da devir teslim

Galatasaray’da eski yönetici Ergün, Fatih Terim’in gözünden Faslı oyuncunun biletinin kesildiğini duyurdu. Belhanda’yı 7-8 milyon euroya satmayı planlayan yönetimin, geçen sezon kiralık oynayan Onyekuru’yu ise tekrar geri alacağı öğrenildi.

  • Star Spor
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GALATASARAY’DA zaman zaman taraftarların ağır eleştiri oklarına maruz kalmasına karşın Teknik Direktör Fatih Terim’in vazgeçmediği isimlerden olan Younes Belhanda için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Sarı-Kırmızılılar’ın eski sportif direktörü Cenk Ergün, 29 yaşındaki Faslı yıldızın devre arası takımdan ayrılacağını belirtip, “Belhanda’nın bileti kesildi” dedi.

TERİM, BELHANDA’YI İSTEMİYOR

Ergün, Fatih Terim’in G.Saray’ın Real Madrid ile İstanbul’da oynanan maçta taraftarlara küfür eden Belhanda’yı sildiğini belirterek, “İspanya’daki Real rövanşında oynamaması ve Gaziantep’ten İstanbul’a erken gönderilmesi Faslı starın artık kadroda düşünülmediğinin kanıtı. 7-8 milyon euro gelir beklenen Belhanda keşke daha önce ayrılsaydı. O zaman takıma maddi anlamda çok daha fazla katkı sağlayabilirdi” ifadelerine yer verdi.

ONYEKURU YUVAYA DÖNECEK

Sarı-Kırmızılılar’ın eski yöneticisi, Galatasaray’ın Ocak ayı transferleri hakkında da bilgi vererek, “Henry Onyekuru’nun devre arasında Galatasaray’a döneceğini biliyorum. Sinan Gümüş’ün ise Cim-Bom’a döneceğini düşünmüyorum. Sinan, Genoa’da kalacak ve şansını zorlayacaktır. Yaz transfer döneminde Mbwana Samatta için girişimde bulunan yönetim, sakatlıklar sonrası bu oyuncu için tekrar düğmeye basabilir” diye konuştu.

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