Cimbom'da sürpriz ayrılık! Mauro Icardi'den Galatasaraylıları yıkan karar

Sezona Avrupa'da ve ligde başarı hedefleyerek başlayan Galatasaray, kadrosunu yıldız isimlerle doldurdu. Geçen sezon kiralık olarak forma giyen ve şampiyonlukta büyük katkısı olan Mauro Icardi'de bonservisiyle kadroya katıldı. Arjantinli golcüye, 10 milyon euro bonservis bedeli ve yıllık 10 milyon euro maaş ödeneceği aktarıldı. Son günlerde beklentinin altında yıldız forvet için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

MAURO ICARDİ İTALYA'YA DÖNÜYOR!

İtalyan basının haberine göre; Mauro Icardi, daha önce formasını giydiği Serie A ekibi Inter'e geri dönmek istiyor. Haberinin detaylarında deneyimli oyuncunun bu transferin gerçekleşmesi için maaşından büyük fedakarlık yaptığı da aktarıldı. Galatasaray'da yıllık 10 milyon euro kazanan Icardi, Inter için maaşını yıllık 5 milyon euroya düşürebileceği belirtildi.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Sarı kırmızılı formayla bu sezon 31 maça çıkan yıldız golcü, 18 gol 7 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi