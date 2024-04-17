Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Davinson Sanchez'in son talibi İtalya'dan geldi.

20 MİLYON REDDEDİLDİ

Sports Digitale'in haberine göre Galatasaray, İtalyan devi Napoli, Davinson Sanchez için yaptığı 20 milyon euroluk teklifi reddetti.

Haberin detaylarında Galatasaray'ın bu teklifi beğenmediği 35 milyon euronun altında gelen teklifi kabul etmeyeceği söylendi.

26 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 26 resmi maça çıkan Davinson Sanchez bu karşılaşmalarda 3 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.