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Spor

Cimbom'dan 20 milyonluk teklife ret! Davinson Sanchez için kapı çalınmıştı

Serie A ekiplerinden Napoli, Galatasaray'ın yıldız stoperi için kapıyı çaldı. Davinson Sanchez için 20 milyon euro teklif eden İtalyan ekibinin talebinin sarı kırmızılı yönetim tarafından reddedildiği iddia edildi.

17 Nisan 2024 Çarşamba 22:11 - Güncelleme:
Cimbom'dan 20 milyonluk teklife ret! Davinson Sanchez için kapı çalınmıştı
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Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Davinson Sanchez'in son talibi İtalya'dan geldi.

20 MİLYON REDDEDİLDİ

Sports Digitale'in haberine göre Galatasaray, İtalyan devi Napoli, Davinson Sanchez için yaptığı 20 milyon euroluk teklifi reddetti.

Haberin detaylarında Galatasaray'ın bu teklifi beğenmediği 35 milyon euronun altında gelen teklifi kabul etmeyeceği söylendi.

26 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 26 resmi maça çıkan Davinson Sanchez bu karşılaşmalarda 3 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.

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