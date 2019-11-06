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Cimbom'un kader gecesi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde kaderini belireyecek maçta, saat 23.00’te Real Madrid’e konuk olacak. Aslan kazanırsa şansını sürdürecek. Kaybederse ilk 2 trenini kaçıracak.

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STAR

DEVLER Ligi’nde ilk 3 maçta hedefinin çok uzağında kalan ve 1 puanla son sırada yer alan Galatasaray, bu akşam Real Madrid karşısında ya tamam, ya da devam diyecek.

Bernabeu Stadı’ndaki mücadele saat 23.00’te başlayacak. Almanya Federasyonu’ndan Felix Zwayer’in yöneteceği karşılaşmayı beIN Sports 1 ekrana getirecek.

Galatasaray bu akşamki kader maçını kazanırsa puanını 4’e çıkartarak “ilk iki yarışında ben de varım” diyecek. Ancak Aslan yenilirse ilk iki şansını tamamen yitirecek ve üçüncülük için Club Brugge’e rakip olacak.

Avrupa’da bu akşam 283. maçını oynayacak olan Galatasaray, bundan önceki dönemde 99 galibiyet, 74 beraberlik ve 109 da yenilgi aldı, 376 gol atarken, kalesinde ise 415 gol gördü. CimBom, Şampiyonlar Ligi’nde ise 113 sınav verdi. 28’er galibiyet ve beraberlik alırken, 57 maçta sahadan boynu bükük ayrıldı.

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtouis, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Hazard, Rodrygo, Benzema

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyidama, Marcao, Nagatomo (Ömer), Nzonzi, Lemina, Feghouli (Emre), Benzema, Babel, Andone

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