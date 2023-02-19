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Spor

Ciro Immobile attı, Lazio kazandı

Lazio, İtalya Serie A'nın 23. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Salernitana'yı Ciro Immobile'nin attığı gollerle 2-0 yendi.

19 Şubat 2023 Pazar 20:23 - Güncelleme:
Ciro Immobile attı, Lazio kazandı
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Serie A'nın 23. haftasında Salernitana ile Lazio karşı karşıya geldi. Stadio Arechi'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Lazio 2-0'lık skorla kazandı.

Lazio'ya galibiyeti getiren golleri 60 ve 69. dakikada penaltıdan Ciro Immobile kaydetti. Lazio, 89. dakikada Luis Alberto ile bir penaltıdan faydalanamadı.

Ev sahibi ekip Salernitana, 89. dakikada Dylan Bronn'un kırmızı kartıyla 10 kişi kaldı.

3 maçlık galibiyet hasretini bitiren Lazio, puanını 42'ye yükseltti. Salernitana ise üst üste 3. kez kaybederek 21 puanda kaldı.

Lazio, gelecek hafta Sampdoria'yı ağırlayacak. Salernitana ise Monza'yı konuk edecek.

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