Ciro Immobile attı, Lazio kazandı

Serie A'nın 23. haftasında Salernitana ile Lazio karşı karşıya geldi. Stadio Arechi'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Lazio 2-0'lık skorla kazandı.

Lazio'ya galibiyeti getiren golleri 60 ve 69. dakikada penaltıdan Ciro Immobile kaydetti. Lazio, 89. dakikada Luis Alberto ile bir penaltıdan faydalanamadı.

Ev sahibi ekip Salernitana, 89. dakikada Dylan Bronn'un kırmızı kartıyla 10 kişi kaldı.

3 maçlık galibiyet hasretini bitiren Lazio, puanını 42'ye yükseltti. Salernitana ise üst üste 3. kez kaybederek 21 puanda kaldı.

Lazio, gelecek hafta Sampdoria'yı ağırlayacak. Salernitana ise Monza'yı konuk edecek.