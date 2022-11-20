Cizre Belediyespor evinde Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 mağlup etti

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftasında Rams Global Cizre Belediyespor, Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 mağlup etti.
Salon: Şırnak
Hakemler: Hüseyin Okumuş, Furkan Salduz
Rams Global Cizre Belediyespor: Furkan Ömer Dur, Caner Çiçekoğlu, Uriarte, Kemal Kayhan, Winkelmuller, Ivanov (Semih Çelik, Hilmi Şahin)
Tokat Belediye Plevne: Ahmet Can Büyükgöz, Kaan Bülbül, Mustafa Cervatoğlu, Berkay Yavuz, Atakan Topal, Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu (Ali İhsan Heper, Eren Kanlı, Sadık Efe Özbey, Muhammed Furkan Açıkgöz, Hasan Balcıoğlu, Berkay Yavuz, Onur Kaya)
Setler: 23-25, 25-16, 25-16, 25-20
Süre: 109 dakika (31, 24, 26, 28)