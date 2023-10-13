İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ekim 2023 Cuma / 29 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,8026
  • EURO
    29,3068
  • ALTIN
    1707.17
  • BIST100
    8096.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Clinton N'Jie: Moskova, İstanbul ve Sivas'tan daha iyi
Spor

Clinton N'Jie: Moskova, İstanbul ve Sivas'tan daha iyi

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un Kamerunlu futbolcusu Clinton N'Jie, milli takım ile gittiği Moskova'da basın mensuplarına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

13 Ekim 2023 Cuma 16:03 - Güncelleme:
Clinton N'Jie: Moskova, İstanbul ve Sivas'tan daha iyi
ABONE OL

Sivasspor'un Kamerunlu futbolcusu Clinton N'Jie, milli takım ile gittiği Moskova'da flaş açıklamalar yaptı.

Clinton N'Jie yaptığı açıklamada, "Moskova, İstanbul ve Sivas'tan çok daha iyi. Bunu tartışmaya bile gerek yok." dedi.

Tecrübeli oyuncu, "Moskova'da her şey çok gelişmiş, harika inşa edilmiş. Sivas ise Türkiye'nin çok küçük bir şehri. Bana göre Moskova, dünyanın en iyi şehirlerinden biri. Yaşamak için en güzel yerlerden biri." ifadelerini kullandı.

Sivasspor, 30 yaşındaki Kamerunlu forveti 2022 yılında Dinamo Moskova'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.