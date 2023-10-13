Clinton N'Jie: Moskova, İstanbul ve Sivas'tan daha iyi

Sivasspor'un Kamerunlu futbolcusu Clinton N'Jie, milli takım ile gittiği Moskova'da flaş açıklamalar yaptı.

Clinton N'Jie yaptığı açıklamada, "Moskova, İstanbul ve Sivas'tan çok daha iyi. Bunu tartışmaya bile gerek yok." dedi.

Tecrübeli oyuncu, "Moskova'da her şey çok gelişmiş, harika inşa edilmiş. Sivas ise Türkiye'nin çok küçük bir şehri. Bana göre Moskova, dünyanın en iyi şehirlerinden biri. Yaşamak için en güzel yerlerden biri." ifadelerini kullandı.

Sivasspor, 30 yaşındaki Kamerunlu forveti 2022 yılında Dinamo Moskova'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattı.