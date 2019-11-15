Galatasaray'ın Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne, Belçika ekibinde kadro dışı bırakılmasının ardından sürpriz bir gelişme yaşandı.

Şampiyonlar Ligi'nde PSG maçında takımın penaltıcısı Hans Vanaken olmasına rağmen penaltıyı kullanmakta ısrar eden ve kaçıran, maçtan sonra takım arkadaşlarının tepkisini çeken Mbaye Diagne, kadro dışı bırakıldı ve para cezasına çarptırıldı. Ancak Senegalli golcü ile ilgili yeni bir karar alındı.

Club Brugge, Galatasaray'dan 3.35 milyon euro karşılığı kiraladığı Mbaye Diagne için bugüne kadar 900 bin euro öderken, kalan 2.45 milyon euro'yu ödemeden 28 yaşındaki isimle yollarını ayırmak istedi. Galatasaray bu öneriyi reddedince, Club Brugge, Mbaye Diagne ile ipleri atmaktan vazgeçti.

CLEMENT SON BİR ŞANS VERDİ!

Belçika ekibinin teknik direktörü Philippe Clement, kadro dışı bıraktığı Mbaye Diagne'ye son bir şans verme kararı aldı. Club Brugge'ün Charleroi ile oynadığı hazırlık maçında, Mbaye Diagne şans buldu. Clement, Diagne'ye ilk 11'de şans verdi. Club Brugge maçı 2-1 kazanırken, Diagne skora gol ya da asist anlamında katkı yapamadı.

"FORMA ŞANSI DIAGNE'NİN ELİNDE"

Belçika basını, bu gelişmenin ardından Philippe Clement'in Mbaye Diagne'ye kapıları kapatmadığını belirtirken, Senegalli golcünün antrenmanlarda ciddi şekilde çalışarak, kadroda şans bulabileceği vurgulandı.