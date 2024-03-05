Çok kötü sakatlanmıştı! Diakhaby'nin dönüş tarihi belli oldu

İspanya La Liga'da 27. haftada Real Madrid deplasmanda Valencia ile karşılaştı. Maçta sakatlanan Mouctar Diakhaby geleceği belli oldu.

Maçın son dakikalarında Aurelien Tchouameni'nin sağ bacağının üzerine düşmesi sonucu korkutucu şekilde sakatlanan Diakhaby oyuna devam edemezken Gineli savunmacının sağ dizinde çıkıntı olduğu öğrenildi.

Valencia kulübünden yapılan açıklamaya göre oyuncu 7 Mart tarihinde Lyon'da ameliyat olacak.

Gineli stoper için herhangi bir tarih verilmese de oyuncunun gelecek sezona kadar sahalara dönmesi beklenmiyor.

Bu sezon 15 kere sahaya çıkan Mouctar Diakhaby 1 gol attı.