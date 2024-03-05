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Spor

Çok kötü sakatlanmıştı! Diakhaby'nin dönüş tarihi belli oldu

La Liga'da oynanan Real Madrid-Valencia maçından dizinden sakatlanan Mouctar Diakhaby'nin dönüş tarihi belli oldu.

5 Mart 2024 Salı 23:33 - Güncelleme:
Çok kötü sakatlanmıştı! Diakhaby'nin dönüş tarihi belli oldu
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İspanya La Liga'da 27. haftada Real Madrid deplasmanda Valencia ile karşılaştı. Maçta sakatlanan Mouctar Diakhaby geleceği belli oldu.

Maçın son dakikalarında Aurelien Tchouameni'nin sağ bacağının üzerine düşmesi sonucu korkutucu şekilde sakatlanan Diakhaby oyuna devam edemezken Gineli savunmacının sağ dizinde çıkıntı olduğu öğrenildi.

Valencia kulübünden yapılan açıklamaya göre oyuncu 7 Mart tarihinde Lyon'da ameliyat olacak.

Gineli stoper için herhangi bir tarih verilmese de oyuncunun gelecek sezona kadar sahalara dönmesi beklenmiyor.

Bu sezon 15 kere sahaya çıkan Mouctar Diakhaby 1 gol attı.

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