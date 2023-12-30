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Spor

Cole Palmer'ın golleri Chelsea'ye galibiyeti getirdi

Premier Lig'in 20. haftasında Chelsea deplasmanda rakibi Luton Town'u 3-2'lik skorla mağlup etti.

30 Aralık 2023 Cumartesi 17:47 - Güncelleme:
Cole Palmer'ın golleri Chelsea'ye galibiyeti getirdi
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İngiltere Premier Lig 20. hafta karşılaşmasında Chelsea deplasmanda konuk olduğu Luton Town'u 3-2 mağlup etti.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 12 ve 70. dakikalarda Cole Palmer ve 37. dakikada Noni Madueke, Luton Town'un golünü ise 80. dakikada Ross Barkley ve 87. dakikada Elijah Adebayo kaydetti.

Luton Town'da Elijah Adebayo'nun 76. dakikada attığı gol VAR kontrolü sonrasında iptal edildi.

Chelsea bu galibiyetle puanını 28 yaparken, Luton Town ise 15 puanda kaldı.

Chelsea bir sonraki karşılaşmasında sahasında Fulham'ı ağırlarken, Luton Town deplasmanda Burnley'e konuk olacak.

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