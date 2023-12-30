Cole Palmer'ın golleri Chelsea'ye galibiyeti getirdi

İngiltere Premier Lig 20. hafta karşılaşmasında Chelsea deplasmanda konuk olduğu Luton Town'u 3-2 mağlup etti.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 12 ve 70. dakikalarda Cole Palmer ve 37. dakikada Noni Madueke, Luton Town'un golünü ise 80. dakikada Ross Barkley ve 87. dakikada Elijah Adebayo kaydetti.

Luton Town'da Elijah Adebayo'nun 76. dakikada attığı gol VAR kontrolü sonrasında iptal edildi.

Chelsea bu galibiyetle puanını 28 yaparken, Luton Town ise 15 puanda kaldı.

Chelsea bir sonraki karşılaşmasında sahasında Fulham'ı ağırlarken, Luton Town deplasmanda Burnley'e konuk olacak.