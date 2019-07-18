Comolli, Linkedin'den iş ilanı verdi

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken gündemdeki futbolcularla ilgili görüşmeleri de sportif direktör Damien Comolli yürütüyor. Fransız futbol adamı bir yandan da altyapı çalışmaları hakkında çalışmalarda bulunuyor. Damien Comolli'nin Linkedin üzerinden altyapıya hoca arayışına başladığı ortaya çıktı.

Sarı lacivertli kulüpte geçtiğimiz yıl yapılan transferler nedeniyle eleştirilen Damien Comolli, yaz döneminde bir yandan transfer görüşmelerini yaparken bir yandan da altyapı için teknik direktör arayışlarına başladı. Damien Comolli, Linkedin üzerinden Fenerbahçe için altyapı hocası ilanı verdi.

Fransız spor adamının verdiği ilanda aranan özellikler ise şu şekilde sıralandı:

UEFA Pro Lisans

En üst seviye futbolda tecrübe

Benzer bir görevde deneyim

İletişim becerisi

Kendine güvenen, esnek ve motivasyonu yüksek

Akıcı İngilizce / Türkçe konuşmak