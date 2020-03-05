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Spor

Comolli'nin yeni takımı belli oldu

Sezon ortasında Fenerbahçe'den ayrılan Damien Comolli, Monaco ile görüşmelere başladı.

05 Mart 2020 Perşembe 09:20 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 09:20

AS Monaco, Michael Enemalo'dan boşalan sportif direktörlük görevi için Damien Comolli ile görüşmelere başladı.

Footmercato'da yer alan habere göre; sezon ortasında Fenerbahçe'deki görevinden istifa eden Damien Comolli, Monaco yönetimiyle ilk görüşmesini gerçekleştirdi. Monaco yönetimi, Comolli'nin profili, tecrübesi ve Avrupa futbolunu iyi derecede bilmesinden etkilendi.

Monaco'nun bu görev için birkaç isimle daha görüşeceği bilgisi de verildi.

47 yaşındaki Fransız sportif direktör Damien Comolli, daha önce Arsenal, Liverpool, Saint-Etienne ve Fenerbahçe'de görev aldı.

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