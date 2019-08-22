AKŞAM

G.SARAY taraftarının yolunu gözlediği Falcao’nun, Türkiye’de neler yapabileceği pek tartışılmıyor. ‘Yaptıkları yapacaklarının teminatıdır’ gözüyle bakılan ve kesinlikle başarılı olacağı düşünülen Falcao gibi bir yıldızı Monaco’nun bedelsiz bırakmaya razı olması ise bazı soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Bir sezon daha Fransız ekibiyle mukavelesi bulunan Falcao’nun, futbolunun son döneminde Aslan’a yüksek bir maliyetle gelmesi, kuşkusuz şeytanın avukatlığını yapan bazı kişilerin de bunu sorgulamasına yol açıyor. Peki bizi ve Falcao’yu yakından tanıyan eski Beşiktaş’ın yıldız kalecisi Oscar Cordoba bu konuda ne diyor. Bir de ona kulak verelim. İşte Kolombiyalı kalecinin vatandaşı hakkındaki sözleri:

ULUSLARARASI DENEYİMİ YÜKSEK

Radamel Falcao akıllı bir oyuncu ve İstanbul’da çok başarılı olacağına inanıyorum. Çünkü o kendine nasıl bakacağını iyi bilir. İstanbul ise çok özel bir şehir. Bazı şahsiyetler burada kendini kaybediyorlar, sapıtabiliyorlar. Ama Radamel Falcao o tarz bir oyuncu değil. Türkler’in spor kültüründe oyuncular ilk gelişlerinde rock yıldızı gibi karşılanıyor. Falcao da çok pahalı ve yüksek maliyetli bir oyuncu. Ancak buna karşılık uluslararası turnuvalar kazanmış, rekorları olan, Dünya Kupası’nda oynamış. Bu yüzden onu da rock yıldızı gibi görüyorlar.

GALATASARAY ONUN İÇİN EN UYGUN YER...

Ben Türkiye Ligi’ni çok iyi tanıyorum. Çünkü orada 5 yıl oynadım. Beşiktaş ve Antalyaspor’da oynadım. Ülke futbolunda bir iz bıraktım. Bu ülkede Falcao kalitesi ve golcülüğüyle büyük iz bırakacaktır. Mizaç ve yaşam biçimiyle Türkiye’ye ayak uyduracak biri. Son dakikalarda çok golün olduğu ülkelerden biri. Porto, Monaco, Atletico, M.United, Chelsea gibi kulüplerde oynadı. Ancak geriye bakmamalı. Bayrağı alıp, önünde yapabileceklerine bakmalı. Kariyerine başarılar eklemek ve daha mutlu olmak için G.Saray ona bu fırsatı verecektir.