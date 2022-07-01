İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Temmuz 2022 Cuma / 2 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,7613
  • EURO
    17,4257
  • ALTIN
    973.387
  • BIST100
    2443.77
Spor

Corentin Tolisso yeniden Lyon'da

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olimpik Lyon, Bayern Münih'ten ayrılan Corentin Tolisso'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

1 Temmuz 2022 Cuma 17:58 - Güncelleme:
ABONE OL

Olimpik Lyon, Bayern Münih ile olan sözleşmesi sona eren eski futbolcusu Corentin Tolisso ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

27 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuran Fransız kulübü, daha önce de Arsenal'den ayrılan eski oyuncusu Alexandre Lacazette'nin kulübe geri döndüğünü açıklamıştı.

Olimpik Lyon, 2017 yılında Tolisso'yu 41.5 milyon euroya Bayern Münih'e, Alexandre Lacazette'yi ise 53 milyon euroya Arsenal'e satmıştı. Aradan geçen 5 yılın ardından iki oyuncu da Lyon'a bonservissiz şekilde geri döndü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.