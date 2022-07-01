Corentin Tolisso yeniden Lyon'da

Olimpik Lyon, Bayern Münih ile olan sözleşmesi sona eren eski futbolcusu Corentin Tolisso ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

27 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuran Fransız kulübü, daha önce de Arsenal'den ayrılan eski oyuncusu Alexandre Lacazette'nin kulübe geri döndüğünü açıklamıştı.

Olimpik Lyon, 2017 yılında Tolisso'yu 41.5 milyon euroya Bayern Münih'e, Alexandre Lacazette'yi ise 53 milyon euroya Arsenal'e satmıştı. Aradan geçen 5 yılın ardından iki oyuncu da Lyon'a bonservissiz şekilde geri döndü.