Corinthians’tan Love açıklaması

Corinthians Teknik Direktörü Fabio Carille, “Love hücumda dört farklı pozisyonda oynayabilecek bir isim. Onu forvet, 9 numara, 9 numaranın destekçisi ya da kanatlarda oynatabilirsiniz. Ben de kendisine buralarda görev verebilirim” diyerek bir bakıma transferi açıkladı.