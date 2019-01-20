Corinthians’tan Love açıklaması
KARTAL’IN gözde çıkardığı Vagner Love ile ilgili Corinthians cephesinden açıklama geldi.
- StarSpor
Corinthians Teknik Direktörü Fabio Carille, “Love hücumda dört farklı pozisyonda oynayabilecek bir isim. Onu forvet, 9 numara, 9 numaranın destekçisi ya da kanatlarda oynatabilirsiniz. Ben de kendisine buralarda görev verebilirim” diyerek bir bakıma transferi açıkladı.
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