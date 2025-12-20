İSTANBUL 14°C / 8°C
Spor

Çorum FK'nın konuğu Sakaryaspor

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Çorum FK, yarın sahasında Sakaryaspor ile karşılaşacak.

20 Aralık 2025 Cumartesi 12:01
Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında yarın sahasında Sakaryaspor ile mücadele edecek.

Çorum Şehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Çağdaş Altay, yönetecek.

Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı devam eden Oğuz Gürbulak'ın maçta forma giymesi beklenmiyor.

Ligde 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 29 puan toplayan ve 5. sırada bulunan Çorum FK, Sakaryaspor'u yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

Sakaryaspor, 6 galibiyet, 4 beraberlik, 7 yenilgi sonucu hanesine yazdırdığı 22 puanla 12. basamakta yer alıyor.

