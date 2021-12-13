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  • Çorum'da U-18 maçında kavga çıktı! 2 futbolcu yaralandı
Spor

Çorum'da U-18 maçında kavga çıktı! 2 futbolcu yaralandı

Çorum'da U18 Futbol Ligi'nde İskilipspor ile Kültürspor arasında oynanan maç başladığı gibi golsüz eşitlikle sona ererken, hakemin bitiş düdüğünden sonra futbolcular arasında kavga çıktı. Polisin müdahale ettiği kavgada 2 futbolcu yaralandı.

DHA13 Aralık 2021 Pazartesi 15:36 - Güncelleme: 13 Aralık 2021 Pazartesi 15:36
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Çorum'da U18 Futbol Ligi'nde İskilipspor ile Kültürspor arasında oynanan maç başladığı gibi golsüz eşitlikle sona ererken, hakemin bitiş düdüğünden sonra futbolcular arasında kavga çıktı. Polisin müdahale ettiği kavgada 2 futbolcu yaralandı.

Çorum'da 1 Nolu Dış Saha'da U18 Futbol Ligi'nde İskilipspor ile Kültürspor arasında oynanan maç golsüz tamamlandı. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte iki takım oyuncuları arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Polis ekipleri sahaya girerek kavgaya müdahale etti. Çıkan olaylarda 2 futbolcu yaralandı.

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