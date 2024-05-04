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Spor

Courtois yaklaşık 1 yıl sonra yeniden yeşil sahalarda

Sakatlığı nedeniyle 335 gün sahalardan uzak kalan Real Madrid'in deneyimli kalecisi Thibaut Courtois bugün oynanacak olan Cadiz maçında ilk 11'de başlayacak.

4 Mayıs 2024 Cumartesi 15:53 - Güncelleme:
Courtois yaklaşık 1 yıl sonra yeniden yeşil sahalarda
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İspanya LaLiga'da lider Real Madrid, sahasında Cadiz'i ağırlıyor.

Karşılaşma öncesinde Real Madrid'in ilk 11'i belli oldu.

Milli futbolcu Arda Güler, maça ilk 11'de başlarken Real Madrid'de kaleyi Thibaut Courtois koruyacak.

Sezon başında çapraz bağları kopan ve iyileşme sürecinin ardından dizinden bir kez daha sakatlanan deneyimli kaleci, uzun süre forma giyememişti.

Cadiz maçına ilk 11'de başlayacak Courtois 335 gün sonra sahalara döndü.

EURO 2024'TE FORMA GİYEMEYECEK

Almanya'nın ev sahipliğindeki 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek Belçika Milli Takımı'nda Thibaut Courtois kadroda yer almayacak.

Belçika Milli Takım Teknik Direktörü Domenico Tedesco, sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giymeyen Courtois'yı kadroya almayacağını ve fiziksel olarak formda olan oyuncuları seçeceklerini söylemişti.

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