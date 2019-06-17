Cristian Sapunaru, Denizlispor'da
Spor Toto Süper Lig'in yeni temsilcisi Denizlispor, dış transferde ilk imzayı Kayserispor ile sözleşmesi sona eren Rumen stoper Cristian Sapunaru'ya attırdı.
Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen törenle 35 yaşındaki oyuncu 1 yıllığına yeşil-siyahlılara imza attı. Sapunaru'nun alacağı ücret konusunda bir açıklama yapılmazken, deneyimli oyuncu, "Denizlispor'a transferim gerçekleştiği için çok mutluyum. Yeni takımımla önemli başarılar yakalamak için çok çalışacağım" dedi.
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