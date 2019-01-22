Cristiano Ronaldo 4 farklı vergi suçunu kabul etti
Cristiano Ronaldo, 2010-14 yılları arasında işlediği 4 farklı vergi suçunu kabul etti ve 23 aylık hapis ile 18.8 milyon Euro (yaklaşık 115 milyon TL) para cezasına çarptırıldı.
Cristiano Ronaldo, 2010-14 yılları arasında işlediği 4 farklı vergi suçunu kabul etti ve 23 aylık hapis ile 18.8 milyon Euro (yaklaşık 115 milyon TL) para cezasına çarptırıldı. Ronaldo, cezanın 2 yıldan az olması ve şiddet içermemesi gerekçesiyle hapse girmeyecek.
Madrid'de Portekizli temsilcileri ile daha önceden kararlaştırılan anlaşma gereği Cristiano Ronaldo, 18.8 milyon Euro para cezasına çarptırıldı. Karar önümüzdeki günlerde resmen açıklanacak.
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