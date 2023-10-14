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Spor

Cristiano Ronaldo: Geleceği düşünmüyorum anın tadını çıkarıyorum

Portekiz'in Slovakya'yı 3-2 mağlup ettiği maçın ardından 2 gol atan Cristiano Ronaldo açıklamalarda bulundu.

14 Ekim 2023 Cumartesi 16:31 - Güncelleme:
Cristiano Ronaldo: Geleceği düşünmüyorum anın tadını çıkarıyorum
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Portekiz'in yıldız ismi Cristiano Ronaldo, Slovakya ile oynanan maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada iki gol atan Ronaldo, ülkesinin EURO2024'ü garantilemesi nedeniyle mutlu olduğunu söyledi.

Ronaldo, "Şu anda çok mutluyum. Milli Takım için oynamayı seviyorum. İyi oynadık. Portekiz elemeleri geçti çünkü harika bir takımı ve mükemmel bir teknik direktörümüz var." dedi.

Geleceği için de konuşan 38 yaşındaki futbolcu, "Geleceğim ne olacak? Geleceğimi düşünmüyorum, kısa vadeli düşünüyorum ve her zaman anın tadını çıkarmaya çalışıyorum" sözlerini sarf etti.

Ronaldo, Slovakya maçındaki golleriyle birlikte Milli Takım'daki gol sayısını 125'e yükseltmişti.

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